Dahi Bara: ଦହିବରା ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ

ଅସ୍ତରଙ୍ଗ: ଦହିବରା ଖାଇ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ୍ ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସକାଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବୁଲା ଦହିବରା ବିକାଳିଙ୍କଠାରୁ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାତି ହେବା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦହିବରା ଖାଇବା ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।