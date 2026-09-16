Add Zee Business As A Preferred Source
App

Dahi Bara: ଦହିବରା ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ

ଗତକାଲି ସକାଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବୁଲା ଦହିବରା ବିକାଳିଙ୍କଠାରୁ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାତି ହେବା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:30 PM IST
Dahi Bara: ଦହିବରା ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୧୫ ହଜାରରୁ ବଢ଼ିଲା ବେତନ ସୀମା, ଏଣିକି ୨୫ ହଜାର...
2
3
4
5