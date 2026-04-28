Odisha News: ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ଟି ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମର ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ବେଦାନ୍ତ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଯାହା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି।
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ ଜରିଆରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ନୀରିକ୍ଷଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ, ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କୃମି ଦୂରୀକରଣ, ତମାଖୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସଂରଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି।
ରକ୍ତହୀନତା, ପାକସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ, ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶମୂଳକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା, ପୁଷ୍ଟିକର ନୀରିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୪୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ଏମ୍ଏଚୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାମଖାନୀ, ଝାରପାଲମ୍, ଗିରିସିମା, ଗର୍ଜନଜୋର, ଆର୍.ଆଣ୍ଡ.ଆର୍. କଲୋନୀ, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ, ମୁଣ୍ଡେରଖେତ୍, ଲତାପାଣି, ଭୋଗ୍ରାକାଚର ଏବଂ ବିଲେଇମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ କୁରାଲୋଇ, ବଞ୍ଜାରୀ, ବାରତାପ୍, ପିପିଲିମାଳ, ୱାର୍ଡ ନଂ. ୧୭, ଏବଂ କାଟୁଜୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ।
କୁଡାଲୋଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସୋରୋଜିନୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲି। ଆଜି, ମୋର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞ । "
ମୁନ୍ଦରଖେତର ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବାସିନ୍ଦା ରମା ପଶାୟତ କହନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦୂରତା କାରଣରୁ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିଲି। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଔଷଧ ପାଇଲି। ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଏହି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । "
ୱକଖରଡଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟର ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲା । ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଫଲୋ-ଅପ୍ ସହିତ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ, ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏବଂ ଜଟିଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଘର ନିକଟରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଲୋବର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।