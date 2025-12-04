ପ୍ରମେୟକୁ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ବିଜ୍ଞାପନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂତନ ସରକାର ସମୟରେ ବିଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦୈନିକ, ପାକ୍ଷିକ ତଥା ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜକୁ ମୋଟ ୪୪ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୫୯୬ ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଗୃହରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରମେୟକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ୩୬ ବର୍ଗ ସେମି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୮ କୋଟି ୬୮ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୧୨୦ ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଧରିତ୍ରୀକୁ ୫ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ୭୧୨ ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଲେ ସମ୍ବାଦକୁ ୫ କୋଟି ୧୮ ହଜାର ୪୮ ଲକ୍ଷ ୮୬୭ ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ, କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ତଥା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଖବର କାଗଜ ସମାଜକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ୨୩୮ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଁ ୪ କୋଟି ୩ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୯୮୨ ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୃହରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।