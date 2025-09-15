Morning School: ୧୭ରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇବେ ଗଛ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2923079
Zee OdishaOdisha State

Morning School: ୧୭ରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇବେ ଗଛ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ‘ଏକ୍ ପେଡ୍ ମା’କେ ନାମ’ ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାରାରୋପଣ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧ଟା ଯାଏ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

Morning School: ୧୭ରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇବେ ଗଛ

Morning School: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ‘ଏକ୍ ପେଡ୍ ମା’କେ ନାମ’ ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାରାରୋପଣ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧ଟା ଯାଏ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା ୧୭ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାଧ୍ଯମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ବିଶାଳ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟର ୨ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ४० ହଜାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୫ କରିବେ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାରାରୋପଣ ରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାର ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ସମୟକୁ ଅନୁଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
Crime News: ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାବି ଛଡାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ
Trump Tariffs War
Trump Tariffs War: ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଲା ଆମେରିକା,କହିଲା...
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ରାଜଭବନ ଘେରିବ ବିଜେଡି ବିଜେଡି
India vs Pakistan
India vs Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ, ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
;