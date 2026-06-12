/Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଲା ୨ ବର୍ଷ ,ଆଜିଠୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha News: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଲା ୨ ବର୍ଷ । ୨ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଉପଲବ୍ଧି। ସଫଳତାର ଗାଥା କହିବେ ସିଏମ୍।ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମାରାଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Neet Exam 2026: ନିଟ୍ (UG) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET-UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Monsoon Update:ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଜୁନ୍ ୧୬ରୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ୍ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାମୁହାଁ ହେବ ମୌସୁମୀ। ୨ରୁ ୩ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ।
ElNino2026: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଗୁରୁବାରଠୁ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ଏଲ୍ ନିନୋ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଲ୍ ନିନୋ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନୀୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକାର NOAA।
OAS:ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ OAS ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଖୋଜ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। OAS ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ସାହୁ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ସୂଚନା। ନସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କଲା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ।
USIranDeal: ବଡ଼ ଖବର,ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ। ଧମକର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବଦଳିଲା ସ୍ବର। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି କହିଲା ଆମେରିକା। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ୟୁରୋପରେ ହୋଇପାରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି। ଇରାନ କହିଲା ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି।
Swati S Kumar: ବରିଷ୍ଠ IPS ସ୍ବାତୀ ଏସ୍.କୁମାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ । STF ଏସ୍ପି ସ୍ବାତୀ ଏସ୍.କୁମାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। IB ଜଏଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ୨୦୧୭ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IPS ସ୍ବାତୀ ।
Ahmedabad Plane Crash 1 Year: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଛି ବର୍ଷେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI-171 ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରି ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
Anvay Dravid: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସାନପୁଅ ଅନ୍ଵୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଚୟନ ହୋଇଛି।
ICC Women's T20 World Cup 2026: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଲଣ୍ତନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋଟ୍ ୧୨ଟି ଦଳ କୁ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆୟଜକ ଇଂଲଣ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ୨୮ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତକୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଫେଭରିଟ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।