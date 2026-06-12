Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଲା ୨ ବର୍ଷ ,ଆଜିଠୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଲା ୨ ବର୍ଷ ,ଆଜିଠୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଲା ୨ ବର୍ଷ ,ଆଜିଠୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Neet Exam 2026: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା
Neet Exam 202649 min ago
2
women’s t20 world cup1 hr ago
3
top 10 news todayJun 11
4
Odia NewsJun 11
5
Ethanol Blended PetrolJun 11