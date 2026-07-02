Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବୁଧବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ୧୬ ତମ ଭାରତ -ଜାପାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ-ଜାପାନ୍ ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବୈଶିକ ସହଭାଗିତାର ସମୀକ୍ଷା କରି

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:53 AM IST
Top 10 News Today: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Japan Pm Sanae Takaichi: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବ
japan pm Sanae Takaichi1 hr ago
2
The Millet DiaryJul 01
3
Ayodhya Ram templeJul 01
4
Mahua MoitraJul 01
5
Top 10 newsJul 01