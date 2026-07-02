/Top 10 News Today: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Japan Pm Sanae Takaichi: ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବୁଧବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ୧୬ ତମ ଭାରତ -ଜାପାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ-ଜାପାନ୍ ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବୈଶିକ ସହଭାଗିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବୈଠକରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦୃଢ ଯୋଗାଣ ସୃଙ୍ଖଳ, ସେମିକଣ୍ଟକର୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ ବଢାଇବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯିବ। ତାକାଇଚି ଭାରତ-ଜାପାନ୍ ବିଜନେସ୍ ଫୋରମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ।
SI Exam 2026:ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା SI ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପରୀକ୍ଷା ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଓ ସିଲାବସ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏନେଇ OUSSSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Heavy Rainfall: ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଜଳ ଜମିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ୟଏଲ୍ବି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
Rain Alert: ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି।ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟର ବାକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆଶା ରଖିଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।୩ ତାରିଖ ସୁଧା ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ପୂରା ଓଡି଼ଶାରେ ବର୍ଷା ଢାଳିବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିବ।
Mid Day Meal: ଏଣିକି ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଡ୍ଡେ ମିଲ୍ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବମ, ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଡ୍ଡେ ମିଲ୍ ମିଳିବ। ଫଳରେ ସ୍କୁଲ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲା ମିଡ୍ଡେ ମିଲ୍ ପାଇବେ।
Ram Mandir Donation Scam: ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ମାମଲା। ବରିଷ୍ଠ ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା। ଚମ୍ପତ୍ତ ରାୟ, ଅନୀଲ ମିଶ୍ରା ଓ ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ପାଇଁ PIL। ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ମାମଲାରେ ୫ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
Free Education: ବୁଧବାର ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୧୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।
Mass Education: ଖୁବଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରି ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧିତ ତଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ହିଁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନ।
Petrol Price: ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କମାଇଲା ନାୟରା ଏନର୍ଜି। ନାୟରା ଏନର୍ଜି ଆଜିଠାରୁ ସମଗ୍ର ନେଟୱର୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୫ ଟଙ୍କା କମାଇଲା। ଡିଜେଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
FIFA World Cup: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୧୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ବେଲଜିୟମ୍ । କଙ୍ଗୋକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ଙ୍କ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍। ସେନେଗାଲକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ ପ୍ରି କ୍ବାର୍ଟରରେ ବେଲଜିୟମ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲ ବଳରେ ଜିତିଲା ବେଲଜିୟମ।