ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରୁ ତାଲା

ଏହା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ଖବର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନମାରି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳିମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:49 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା(ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି):- ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁସଂପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଳ୍ଲାରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ସେପଟେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଓ ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟତ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତୁପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୂଳ ଏବେ ହତାସ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ତାହା କିଭଳି ଚାଲୁଛି, କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ କେହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରର କଥା। ଏହା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ଖବର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନମାରି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳିମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ।

ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଜରିପଡ଼ା ଓ କଳକଳେଶ୍ୱର ପଂଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ପଶୁପାଳକ। ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିମ୍ବା ମଇଁଷିକୁ ସେଠାକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ ଏହି ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ। ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୯ଟି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ, ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାମ୍ୟାମାଣ ଗାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଛି ବୋଲି ଉତର ରଖିଛନ୍ତି

ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ନୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଏପରି, ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଂଚଳ କଥା ପଚାରେ କିଏ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତୁପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଅପଣେଇବେ ବୋଲି ପଶୁପାଳକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନେକ ପଶୁପାଳକ ଏସବୁ ଚାଷରୁ ନିବୃତ ରହି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।

Priyambada Rana

