Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lightning Strike: ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ରାଇଘର ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିନାଶପାଣୀ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 28, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:13 PM IST
Lightning Strike: ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
Odia News38 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
top 10 news today10:28 AM IST
5
Dharmendra Pradhan9:31 AM IST