Lightning Strike: ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଉମରକୋଟ: ନିଜ ଜମିରେ କୋଳି ତୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ନେଲା ବଜ୍ରାଘାତ । ରାଇଘର ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିନାଶପାଣୀ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଜ୍ରାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିକଟରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ୨ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟ ଥାନା ଭାଟସିଂ ଗାଁରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।