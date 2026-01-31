Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3092870
Zee OdishaOdisha Stateପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଆ ପୁଅ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା

ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଆ ପୁଅ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା

ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପସିଥିଲେ ପୁଅ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:56 PM IST

Trending Photos

ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଆ ପୁଅ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା

ପୁରୀ: ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍‌ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଦୁଇଜଣ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପସିଥିଲେ ପୁଅ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ମୃତକଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read- Sunetra Pawar: ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Budget 2026: ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଘୋଷଣା ହେବ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sunetra Pawar
Sunetra Pawar: ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
cm mohan charan majhi
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News
କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକରେ ୧୦ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର
Political News
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ