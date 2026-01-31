ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଆ ପୁଅ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା

ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପସିଥିଲେ ପୁଅ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ: ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଦୁଇଜଣ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପସିଥିଲେ ପୁଅ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ମୃତକଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
