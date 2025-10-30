Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2981617
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଜୀବନ ହାରିଲା ମାଆ, ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର...

Odisha News: ଅଭାବନୀୟ...ଦୁଃଖଦ .... ଘଟଣା...। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ମାଆ। ଆଉ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଦୋବଲ ସ୍ଥିତ କୋରକୋଦା ଗାଁ ରେ।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଜୀବନ ହାରିଲା ମାଆ, ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର...

Odisha News: ଅଭାବନୀୟ...ଦୁଃଖଦ .... ଘଟଣା...। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି  ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ମାଆ। ଆଉ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଦୋବଲ ସ୍ଥିତ କୋରକୋଦା ଗାଁ ରେ। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୋରକୋଦା ଗାଁର  ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ।  ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ମା ମୀରା ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ କିଡନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମୀରା ତ୍ରିପାଠୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧାମନଗର ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

inland waterways
ନଦୀଦେଇ ବୁହାଯିବ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା: ରାଜ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏମ୍‍ସିଏଲ୍‍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
Odisha government
କଲେଜ-ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
puri srimandir
ଏଥର ପଞ୍ଚୁକ ୪ ଦିନ: ପୁରୀରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଆଶଙ୍କା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର ୫ଟାରୁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
US-China trade deal
US-China trade deal: ଚୀନ ଉପରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ