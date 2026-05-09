କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏମ୍.ସି.ଏଲ୍ ଏବଂ IIM ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର

ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (MCL) କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ (ML) କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ (IIM), ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
Trending Photos
ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (MCL) କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ (ML) କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ (IIM), ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏମ୍.ସି.ଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ-ତଥା-ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କାଓଲେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ କେଶବ ରାଓ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମାନବ ସମ୍ବଳ) ଏବଂ ଆଇ.ଆଇ.ଏମ, ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ମହାଦେଓ ଜୈସୱାଲ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଆଇ.ଆଇ.ଏମ, ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ଏମ୍.ସି.ଏଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋଇଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶେଷ AI ଏବଂ ML ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିପୁଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ନୂତନତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆଣିପାରିବେ।
ଏହି ଅବସରରେ ସି.ଏମ୍.ଡି ଶ୍ରୀ କାଓଲେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଏହି ସହଭାଗିତା ଏମ୍.ସି.ଏଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।