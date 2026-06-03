Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236606
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କର ଆଜି ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।  ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭନରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କର ଆଜି ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।  ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭନରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।  ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ତଥା ରାଇକଳା ପଂଚାୟତ ର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହେମଲତା ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି।  ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।  

Also Read: Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Fire Tragedy In delhi
Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା
TMC
TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ
Odisha Crime News
Odisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ
mojtaba khamenei
ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ ସୂଚନା
Khan Sir Coaching
Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ