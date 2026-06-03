Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କର ଆଜି ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭନରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ତଥା ରାଇକଳା ପଂଚାୟତ ର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହେମଲତା ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Also Read: Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା
Also Read: TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ