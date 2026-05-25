Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 25, 2026, 12:50 PM IST

MP Debashish Samantaray: ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବାଶିଷ, ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

MP Debashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: MP Debashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେଡ଼ି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ। ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପରେ ହେବିୱେଟ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ସଂଖ୍ୟା ୬ ରୁ ୫କୁ ଖସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମମତା ମହନ୍ତ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଡବଲ୍ ଝଟକା।

ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବି। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ତଥା ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।

ମୁଁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦଳରେ ମୋତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଣଦେଖା/ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳରେ ମୋର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। 

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେବାଶିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର ବା ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ। 

ଦଳୀୟ ମାମଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୁରେଇ ରଖିବା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାରୁ ଦୁରେଇ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ କୌଣସି ବିଜେଡି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେବାଶିଷ ଯଦି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କଟକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ପାରାଦୀପ ରାଜନୀତିରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

Prabhudatta Moharana

