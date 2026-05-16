MP Sasmit Patra: ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠି

Zee OdishaOdisha StateMP Sasmit Patra: ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠି

MP Sasmit Patra: ସାଂଗଠନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉ ନାହିଁ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 16, 2026, 02:10 PM IST

MP Sasmit Patra: ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ/ଅଥବା ସର୍କିଟ୍ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସୀମା ନିର୍ବିଶେଷରେ ବାର, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କଟକରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବେଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ସାଂଗଠନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉ ନାହିଁ।

ସାଂସଦ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୂରତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି:

ପାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ/ଅଥବା ସର୍କିଟ୍ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ, ସୁଲଭ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବିଷୟରେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

