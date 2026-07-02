MT Sanmar Herald: ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦକୁ ଟପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇରାକୀ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଜାହାଜ

ପାରାଦୀପ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମିଶନ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। MT Sanmar Herald ନାମକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ SPM-I (Single Point Mooring) ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ IOCLକୁ ପଠାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଟି ଇରାକର ବାସରା ମିଡିୟମ୍ ଓ ବାସରା ହେଭି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଜାହାଜଟିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସମନ୍ୱୟ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଜାହାଜଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାର୍ପନେଲ୍ (Shrapnel) ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ।
ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଜାହାଜଟି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମଗ୍ର ମିଶନ୍ରେ ଜାହାଜର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, SERPLର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ହାର୍ବର ମାଷ୍ଟର ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ସ୍ମାରକ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକ ଭୂମିକା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୋରିଂ (SPM) ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOCL)କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନ ଭାରତର ଜଳପଥ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉର୍ଜା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।