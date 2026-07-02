Add Zee Business As A Preferred Source
App

MT Sanmar Herald: ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦକୁ ଟପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇରାକୀ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଜାହାଜ

MT Sanmar Herald ନାମକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ SPM-I (Single Point Mooring) ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ IOCLକୁ ପଠାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:54 PM IST
MT Sanmar Herald: ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦକୁ ଟପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇରାକୀ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଜାହାଜ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET-PG 2026 ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ
NEET PG 20261 hr ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
india vs sri lanka Test series1 hr ago
4
Top 10 news2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago