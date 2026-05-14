Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ସମ୍ପନ୍ନ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା । ଏହି ଅବସରରେ ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ୩୯ ଜଣ ନବ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ମା'' ର ମମତା ଏବଂ ଜଣେ ପିତାର ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା କବଚ । କୌଣସି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ରଣବୋଝରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ନପଡ଼େ, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯେପରି ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନସାଜେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
ବୁଧବାର ୩୯ ଜଣ ନବ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ସହର ନିକଟ ଶଙ୍କରପୁର ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ଟି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ନବ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ସମୁହ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ନବ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଏକ ବିବାହରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମହିଳା ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ବିକାଶ । ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋଟ ୬୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ୪୫ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କା ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ସାମୁହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବରକନ୍ୟା ।
