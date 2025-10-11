ବଢିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଅବଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ?

Odisha Scholarship:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର।
Odisha Scholarship: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁକ୍ରବାର ସରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ପୁଣି ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇ- ମେଧାବୃତ୍ତି(ୟୁଜି-ମେରିଟ୍, ପିଜି-ମେରିଟ୍ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଣ୍ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମେରିଟ୍), ବ୍ୟାସକପି ଫକୀର ମୋହନ ମେଧାବୃତ୍ତି ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଭଳି ଉପ-ଯୋଜନା ଆଦି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି, ମେଧାବୃତ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋପନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ହସ୍ତଗତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।