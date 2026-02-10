Inspiring News: ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଜିତ୍...

ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଲରେ ଗଭୀର ନଳକୂଅ ଖୋନ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘର ପଛ ପଟେ ଥିବା ବିଲରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସୋରିଷ ଚାଷ କରିବାକୁ ଅଜିତ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ୬ ଏକର ଜମିରେ ପାଇନର କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତମାନର ହାଇବ୍ରିଡ ବିହନ ଏକ କେହି ହିସାବରେ ୬କେଜି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ।
କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜିର ଯୁବପିଢି ପାଠ ପଢା ପରେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ଗୋଡାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ତଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅଜିତ୍ କୁମାର ମହାନ୍ତ(୩୫) ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ଗୋଡାଇ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି। ଅଜିତ୍ ଯୁକ୍ତ ୩ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ବିବାହ ପରେ ନୂଆଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଯୁବପିଢି ପାଠ ପଢା ପରେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ଗୋଡାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ତଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅଜିତ୍ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ଗୋଡାଇ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି। #odishanews pic.twitter.com/HhNGuyyRi0
ଏଥିପାଇଁ ହଳ,ସାର,ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଜିତ୍।ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଜଳସେଚନ ଓ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ ବୁଲା ଚରା ଗାଈ ଗୋରୁ ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗାରଖା କରୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଛ ବଡ ହୋଇ ସୋରିଷ ଫୁଲ ହଳଦି ରଙ୍ଗର ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଏକ ମାସ ହେଲେ ସୋରିଷ ଅମଳ ହେବ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜିତ୍। ଏହାଛଡା ଗହମ ଓ ସୁଲା,କାବଲିବୁଟ,ମସୁର ଡାଲି ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଚାକିରୀ ନକରି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜିତ୍ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।
