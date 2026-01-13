Nabanka Besha: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:11 PM IST

Nabanka Besha: ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି । ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବାଙ୍କ ବେଶ ସହ ଚାଉଳ ମେଳାଣ ଓ ଫୁଲ ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।  ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ।  ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଆଳତି ବେଶରେ ମାଳଚୂଳ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। 

ସେପଟେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଂକର ନବାଙ୍କ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସୋଲ, ଜରି, କଇଁଥ ଅଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର,ହଳ, ମୁଷଳ, କୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜଗନ୍ନାଥ ,ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ । ଏହି ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ସୋଲ ନିର୍ମିତ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଶଙ୍ଖ,ଚକ୍ର,ହଳ,ମୁଷଳ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରିବେ । ଏହି ବେଶ ନବାଙ୍କ ବେଶ ରୂପେ ପରିଚିତ । ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ଶିରରୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଚଟାଣ ଯାଏଁ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲର ମାଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ । ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିବା ଚିତା,ଗୁଣା,କରପଲ୍ଲବ,ଅଧରମାଳା ଓ ଶ୍ରୀପୟର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ହୃଦ ପଦକରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସହିତ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ । ଆଉ ଏ ବେଶ ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲର ମାଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଥାନ୍ତି ବଡ ଓଡିଆ ମଠର ମହନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ।

କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବଡ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବାଙ୍କ ବେଶ ପାଇଁ ଏହି ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ହଜାରହଜାର ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ,,କୁସୁମ ଫୁଲ, ଦୟଣା  ଓ ତୁଳସୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମାଳାକୁ ବଡ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ 16 ହାତ ଲମ୍ବର ମାଳ,ବଡଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 14 ହାତ ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ 12 ହାତ ଲମ୍ବର ମାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବଡ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ମକର ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି। ମକର ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି କରାଯାଇ ନୂଆଲୁଗା, ଚୂଳ ମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇ ୬ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ମିଠା ଦୁଧ, ସର ଖୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମକର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି।

