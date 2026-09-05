Nuakhai 2026: ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୫ରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ଭିତରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ

Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ୯.୪୦ ରୁ ୯.୫୪ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ । ନିର୍ଧାରଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ । ବୋର୍ଡ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମଦିର ରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଧାରଣ କରାଯାଏ । ସମ୍ବଲପୁର ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ରୁ ବିଜ୍ଞ ଜନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ମା ଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।ତା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଲଗ୍ନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ|ପରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁ ଯାଇ ଲଗ୍ନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ।
\