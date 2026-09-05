Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Nuakhai 2026: ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୫ରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ଭିତରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ

Nuakhai 2026: ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୫ରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ଭିତରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ

ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ୯.୪୦ ରୁ ୯.୫୪ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ । ନିର୍ଧାରଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ । ବୋର୍ଡ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମଦିର ରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଧାରଣ କର

Reported ByAjay Kumar Nath
Published: Sep 05, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:36 PM IST
Nuakhai 2026: ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୫ରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ଭିତରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nuakhai 2026: ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୫ରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ଭିତରେ ମା' ସମଲେଶ
2
3
4
5