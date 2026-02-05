NABARD: ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା: ନାବାର୍ଡର ଆକଳନ

Advertisement
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ (ନାବାର୍ଡ) ଆକଳନ କରିଛି ।

Feb 05, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ (ନାବାର୍ଡ) ଆକଳନ କରିଛି । ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେମିନାର'ରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଋଣ?
ନାବାର୍ଡର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଏମଏସଏମଇ (MSME) ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

  • MSME କ୍ଷେତ୍ର: ସର୍ବାଧିକ ୧.୫୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା ।
  • କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର: ପ୍ରାୟ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସୁଯୋଗ ।
  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: ବାକି ଅଂଶ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଶିକ୍ଷା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ ।

ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା @୨୦୩୬: ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ୨୦୩୬' ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ଉପରେ ଜୋର୍
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଋଣ ଦେଲେ ହେବନି, ବରଂ:

  • ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ (SME) ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ହେବ ।
  • ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 'କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ'ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।
  • ବିଶେଷ କରି ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆହ୍ୱାନ ଓ ସମାଧାନ
ସେମିନାରରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ରେଡିଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (CD) ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କେସିସି (KCC) କଭରେଜରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଭାବେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନାବାର୍ଡ ଏବଂ ଆରବିଆଇ (RBI) ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ବୈଠକରେ ଆରବିଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସବିଆଇ ସିଜିଏମ୍, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଜିଏମ୍ ଏବଂ ନାବାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ।

