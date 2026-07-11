Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ବାବୁ,୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Odisha Vigilance: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଯିଏ ଏକ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନେଇଥିଲ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:05 AM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ବାବୁ,୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ips Officer Resignation: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ IPS ଅଫିସରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
Ips Officer Resignation57 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
Vande Mataram2 hrs ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
top 10 news todayJul 10