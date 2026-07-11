Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ବାବୁ,୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Odisha Vigilance: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଯିଏ ଏକ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନେଇଥିଲ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜମି ବିବାଦରୁ ଉପୁଜିଥିବା ପୋଲିସ ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଜମି ବିବାଦ ନେଇ ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଏଏସଆଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେହି ଦିନ ପରେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆପୋଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସମାଧାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, (ASI)ଏଏସଆଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ତରରେ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷରୁ ୫୦୦୦ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ, ସେ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ (ASI)ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ଗତକାଲି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦୂରରୁ ନଜର ରଖିଥିଲା କାରଣ (ASI)ଏଏସଆଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ,ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଆସୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରୁ ୫୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ନେଇ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଘଟଣା ପରେ, ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ASI) ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ,୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ (ASI)ଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।