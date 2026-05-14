ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଧାନପାଲି ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରେନ ଟୁଟା (ପୂଖୁରାମୁଣ୍ଡା)କୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ହାତୀ ଥିବା ଦେଖି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ।
Trending Photos
ସମ୍ୱଲପୁର: ପଡିଆବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ୬୧ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଶୋଭାରାମ ସୁନାଙ୍କ ବାପା ଏକାଦଶୀଆ ସୁନା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୃତ ସୁନାଙ୍କ ଘର ବଡ଼ତୁରାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଧାନପାଲି ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରେନ ଟୁଟା (ପୂଖୁରାମୁଣ୍ଡା)କୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ହାତୀ ଥିବା ଦେଖି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଏକାଦଶୀଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପଡିଆବାହାଲ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସୁନୀଲ ଖିଲାରୀ, ସଦର ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ପଠାଯାଇଛି।
Also Read- ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଋଷୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜବତ
Also Read- Gold Rate: ପୁଣି ବଦଳିଲା ସୁନା ଦର, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...