ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରତି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଟ୍ରେନ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସିଲଭର ସିଟି କଟକରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ନମୋ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ତିଆରି କରିବାରେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନମୋ ଟ୍ରେନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟ୍ରୋ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଭାଗରୁ ୧ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନମୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଥିବାରୁ ଏହି ରୁଟରେ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କଲେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିପରି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।
