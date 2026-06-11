Nandankanan: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ରାଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଉଭୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଛୁଟିଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିଚାଳନା ସାପ୍ତାହିକ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ସୋମବାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ ୧୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ,ପ୍ରତି ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ,ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ରହିଥାଏ।
ଏହି ବର୍ଷ, ରାଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ପଡୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଆକର୍ଷଣ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ, ସେମାନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ।