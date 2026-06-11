Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nandankanan: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ରାଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଉଭୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଛୁଟିଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିଚାଳନା ସାପ୍ତାହିକ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସଂଶୋଧନ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:57 PM IST
Nandankanan: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର, ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ହେବ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
Odisha news33 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
Three Indian Missing2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago