/ନରାଜରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ‘ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’, ୮୭୦ ଏକରରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଆଇଟି ହବ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮୭୦ ଏକର ଜମିରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ SEMICON India 2026ରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନରାଜର ରଣନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନରାଜର ବଡ଼ ଭୌଗୋଳିକ ସୁବିଧା
ନରାଜ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରୀୟ କରିଡର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନରାଜ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହବ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ଓ ଆସେମ୍ବଲି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନରାଜ ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ଏହା ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
୨୩,୬୦୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ
SEMICON India 2026 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟ ୬,୧୦୦ଟି ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ନିବେଶ ପାଇପଲାଇନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ।
ଜାପାନ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଓ ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଓ ତାଇୱାନ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ରାଜ୍ୟର ସହାୟକ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର-ଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରିଲୋକେସନ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ସହାୟତା ରହିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।