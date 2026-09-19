Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ନରାଜରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ‘ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’, ୮୭୦ ଏକରରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଆଇଟି ହବ୍

ନରାଜରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ‘ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’, ୮୭୦ ଏକରରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଆଇଟି ହବ୍

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ SEMICON India 2026ରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନରାଜର ରଣନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:42 PM IST
ନରାଜରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ‘ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’, ୮୭୦ ଏକରରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଆଇଟି ହବ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଖେଳ! ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଲା ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୂଷା
2
3
4
5