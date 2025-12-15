Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3042177
Zee OdishaOdisha State

'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ'ରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ

'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ'ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କଫ ସିରପ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:26 PM IST

Trending Photos

'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ'ରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ 'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ' ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓଡିଶା ପୋଲିସ । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ'ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କଫ ସିରପ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ  ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ୍ । 

ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମୁଦାୟ ୯୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୧୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୧ କେଜି ୬୫୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ୧୩୩ ଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ, ୨୯୨ ବୋତଲ କଫ ସିରପ  ଜବତ କରାଯାଇଛି ।  ଏହା ସହ  ୨୭୦୬ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୪୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୮ ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ NSA ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।  

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା । ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Also Read- LIC Plan: ୧୫୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ !

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill
'ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍' କ'ଣ? ସଂସଦରେ ହେଲା ଉପସ୍ଥାପିତ
Odisha news
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ ପୁରାଇ ମଦ୍ଯପଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...
Odia News
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍‌ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଡିଜିପି
BMC Election 2026
BMC ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମତଦାନ ଏବଂ କେବେ ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ?