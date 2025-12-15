'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ'ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କଫ ସିରପ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ 'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ' ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓଡିଶା ପୋଲିସ । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ'ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କଫ ସିରପ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ୍ ।
ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମୁଦାୟ ୯୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୧୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୧ କେଜି ୬୫୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ୧୩୩ ଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ, ୨୯୨ ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୨୭୦୬ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୪୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୮ ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ NSA ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା । ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ ।
