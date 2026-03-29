MLA Husband Missing: ନର୍ଲା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ନାଁରେ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ

MLA Husband Missing: ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧି ଦଳ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଏକ 'ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ' ବୋଲି କହିବା ସହ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
Trending Photos
MLA Husband Missing: ଧମକ ଦେଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ । ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା, ଘରେ ତଲାସି କଲା ପୋଲିସ୍। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖାନତଲାସି।
ଅନ୍ୟପଟେ ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧି ଦଳ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଏକ ‘ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ’ ବୋଲି କହିବା ସହ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
Also Read: CICADA Variant: କଣ ପୁଣିଥରେ ଫେରୁଛି କି କୋରୋନା, ଏହିସବୁ ୨୩ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି 'ସିକାଡା ଭାରିଏଣ୍ଟ'
Also Read: Shukra Gochar 2026: ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ, ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବେ ଏହିସବୁ ରାଶି