Similipal Tiger Reserve: ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିସର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏନ୍‌ଜିଟି ଛାଟ

ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାଖଲ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ଘନ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡର ଗଠନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 26, 2026, 10:26 PM IST

Similipal Tiger Reserve: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସବୁଜ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବା ଏନଜିଟି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣର ପରିବେଶ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଓକିଲ ଆକାଶ ଶର୍ମା ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶାମାଖୁଣ୍ଟା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୌଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିର ପ୍ରାୟ ଶହେ ଏକର ପରିବେଶଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଜମିକୁ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ ଏବଂ ୩ - ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର (ଡିଏଫଓ) - ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୫, ହୋଟେଲ ସୋନାର ବାଙ୍ଗଲା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାଖଲ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ଘନ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡର ଗଠନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଏଫଓ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଆଇଡିସିଓ), ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିବେଶ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇପିକୋଲ୍) ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ ସୋନାର ବାଙ୍ଗଲା ସମେତ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୌଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିର ଖାତା ନମ୍ବର ୧୨୩,  ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୧୩୮ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ମାମଲାଟି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ ୩୧ ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

