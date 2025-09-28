Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2939609
Zee OdishaOdisha State

Navaratri Puja: ଆଜି ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ସହ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ବିଧି ରହିଛି । ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରୀ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:56 AM IST

Trending Photos

Navaratri Puja: ଆଜି ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା

Navaratri Puja: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ସହ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ବିଧି ରହିଛି । ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରୀ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଆଜି ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ସପ୍ତମ ଦିବସ ଏବଂ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପନ୍ଦର ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମା କାଳରାତ୍ରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୈଳପୂତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ସ୍କନ୍ଦମାତା, କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ ଏହି ନବରାତ୍ରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା।  ଆଜି ମା କାଳରାତ୍ରୀ ସୂରୁପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। 

ମହା ସପ୍ତମୀରେ ମାଆଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ସହ ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ, ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ମାଆ ବେଲ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଦଶହରା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବେଲ ବୃକ୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞାମାଲ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ କଳ୍ପାରମ୍ଭ, ଅଧିବାସ ଆଦି ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ । ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପରେ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ନବରାତ୍ରୀ (Navaratri) ଅବସରରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ (Ghatagaon Tarini) ପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାସପ୍ତମୀଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶରେ (Suna Besa) ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି ମାଆ । ଭୋଟ ୪ଟାରୁ ମହାସ୍ନାନ, ମାଜଣା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବଡ଼ିସିଂହାର ବେଶ ସହ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ସକାଳ ୬ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମାଆଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାଲାଗି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୀଠରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଭକ୍ତ ସମାଗମକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

navaratri puja
Navaratri Puja: ଆଜି ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା
Karoor Stampede
ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ଦଳାଚକଟା: ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୯ ଛୁଇଁଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ୫ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Top 10 news
ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଭୟାନକ ଦଳାଚକଟା, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦଳାଚକଟା, ଅନେକ ଗୁରୁତର, ୩୦ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ !
;