Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Prabhat Biswal BJP: ‘ଗଦ୍ଦାର’ କହି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲେ ସୌଭିକ...

Prabhat Biswal BJP: ‘ଗଦ୍ଦାର’ କହି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲେ ସୌଭିକ...

ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜେଲ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ‘ବିଶ୍ୱାସଘାତ’ ଓ ‘ଗଦ୍ଦାର’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିସହ ବିଜେଡି ସହ ଅଟୁଟ ଭାବେ ଜଡ଼ି ରହିଥିବା କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:14 PM IST
Prabhat Biswal BJP: ‘ଗଦ୍ଦାର’ କହି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲେ ସୌଭିକ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦରେ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, ସମୟ ରୈନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା
Samay Raina1 hr ago
2
Satyabadi School News2 hrs ago
3
Dara Singh Release2 hrs ago
4
Odia News7:07 AM IST
5
Nanda Kishore Goenka6:51 AM IST