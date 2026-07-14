/Prabhat Biswal BJP: ‘ଗଦ୍ଦାର’ କହି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲେ ସୌଭିକ...

Prabhat Biswal BJP: ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ବୈଠକ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ‘ବିଶ୍ୱାସଘାତ’ ଓ ‘ଗଦ୍ଦାର’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିସହ ବିଜେଡି ସହ ଅଟୁଟ ଭାବେ ଜଡ଼ି ରହିଥିବା କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଓ କିଏ ଗଦ୍ଦାର। ବାଦଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ।"
ସୌଭିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ‘ଗଦ୍ଦାର’ କହିବାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବହିଷ୍କାର ପରେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର-କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।