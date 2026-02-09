Naveen Patnaik: 'ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି', ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ

Naveen Patnaik: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
'କଟନୀ-ଛଟନୀ' ଓ ମିଲରଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ନବୀନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ହଇରାଣମୁକ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ 'କଟନୀ-ଛଟନୀ' ଚାଲିଛି। ମେସିନରେ ଆଦ୍ରତା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନାମରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୫ ରୁ ୭ କେଜି ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମିଲର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବା ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରର ଚରମ ବିଫଳତା।
ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଶୋଷଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ବିଫଳତା ଜନିତ କଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୁଃଖର ସହ… pic.twitter.com/NJKCFE1E1T
ସବସିଡି ସୀମା ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ବିଜେପି ତା’ର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ଉପରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସରକାର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଏହି ସୀମାକୁ ୧୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
ମଣ୍ଡିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି
ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଧାନ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ MSP ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା 'ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି' (Distress Sale) କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି।
ନବୀନଙ୍କ ୪ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି:
୧. କଟନୀ-ଛଟନୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ।
୨. ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଉପରୁ ୧୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲର ସୀମା ହଟାଯାଉ।
୩. ଧାନ ବିକ୍ରିର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଉ।
୪. ଧାନ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।