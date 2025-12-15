Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3041464
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣା: ନବୀନଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ ଜେନାପୁର ଥାନା ପନ୍ତୁରୀଠାରେ ଆଜି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକାଧିକ ଯୁବକ ଲହୁଲୁହାଣ ହେବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପନ୍ତୁରୀଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:36 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣା: ନବୀନଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ ଜେନାପୁର ଥାନା ପନ୍ତୁରୀଠାରେ ଆଜି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକାଧିକ ଯୁବକ ଲହୁଲୁହାଣ ହେବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପନ୍ତୁରୀଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସ୍‌ରେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଣବଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ଉକ୍ତ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା ଓ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦାଶ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଚଢ଼େଇଧରାରୁ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁନୀଲ ଓ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗୁରୁତର ତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। 

 

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିଜର ପରାଜୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଣବ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ସମର୍ଥକ ଆହତ ହେବା ସହ ଫାର୍ମହାଉସ୍‌ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ପୁଲିସ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଯାଇଛି, ତଥାପି ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟି ସବୁକଥା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି | ଜେନାପୁର ଥାନାରେ ଆହତ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଓ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ପ୍ରସୟ ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର କ’ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Heavy Fog Alert
Heavy Fog Alert:ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ: ୪୦ ବିମାନ ରଦ୍ଦ, ୨୦୦ ବିଳମ୍ବିତ
today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି
pmkisan
PM Kisan 22th Instalment: କେବେ ଆସିବ ପିଏମ କିସାନର ୨୨ତମ କିସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ
Vikshit Bharat GRAMG Bill 2025
Vikshit Bharat GRAMG Bill 2025: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଣିବ ନୂଆ ବିଧେୟକ
Top 10 News Headlines Odisha
କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋକିମ ବହିଷ୍କୃତ, ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର