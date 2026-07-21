/Naveen Patnaik: ନିଟ୍ ବିବାଦରେ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଲା ବିଜେଡି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଟ୍ (NEET) ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ସଭାପତି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଜଖବର ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଇସ୍ତଫା ଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନିଟ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସଦ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।