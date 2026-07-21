Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Naveen Patnaik: ନିଟ୍ ବିବାଦରେ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଲା ବିଜେଡି

Naveen Patnaik: ନିଟ୍ ବିବାଦରେ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଲା ବିଜେଡି

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଜଖବର ନେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:34 PM IST
Naveen Patnaik: ନିଟ୍ ବିବାଦରେ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଲା ବିଜେଡି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶା ଜେଲରେ AI କ୍ୟାମେରା: ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଜିବ ଆଲାର୍ମ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ
Odisha Jail AI Camera1 hr ago
2
Rahul Gandhi Protest3 hrs ago
3
Odisha vigilance3 hrs ago
4
Bahuda Yatra 202611:10 AM IST
5
india us trade deal10:40 AM IST