Naveen Patnaik: ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ ନବୀନ, କହିଲେ- 'ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ'

Naveen Patnaik On VK Pandian: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ୧୦ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅତୀତରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କିମ୍ବା ଦୋଷ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ସେ ୧୦ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି।"

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: State LoP and former CM Naveen Patnaik says, "I would like to state here that I disapprove of any quite large meetings in hotels held by party members. They have the party office 'Sankha Bhawan', which is a large building where they have been told… pic.twitter.com/CkiLpgTjPL

— ANI (@ANI) April 9, 2025