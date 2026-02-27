Advertisement
Naveen Patnaik Slams BJP Govt: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 'ଆଇନର ଶାସନ' ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା, ଅନୁଗୁଳର କାହ୍ନର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ନିକଟତମ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନବୀନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାବାଳିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ — କେହି ବି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ମା’ ଭଉଣୀମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
"ଆଉ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସରକାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାଭୟ।"

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
