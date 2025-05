Operation Sindoor : ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ

Operation Sindoor : ଅପରେସନ୍‍ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ସଫଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇ: ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଆମର ସେନା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ସେନାବାହିନୀକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହାସହ ନବୀନ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ‘ଜୟ ହିନ୍ଦ’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

VIDEO | Operation Sindoor: BJD chief and former Odisha CM Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) says, "I have been informed that Indian armed forces have been successful in the operation against the terrorists. I congratulate them with all my heart."

(Full video available on PTI… pic.twitter.com/Bl0tNGUSjF

— Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2025