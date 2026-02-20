Advertisement
 Odisha Budget 2026-27: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବଜେଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:17 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବଜେଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବଜେଟକୁ ସେ "ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୂରା ମେନୁ" (Full menu in an empty kitchen) ସହ ତୁଳନା କରି ଏକ ଶାଣିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବା ପରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟରେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତାଲିକାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଶୂନ୍ୟ।

ବଜେଟର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଏଥିରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି:

  •   ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ: ପ୍ରାୟ ୭୨,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି।
  •   କୃଷି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୨,୪୯୨ କୋଟି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ୨୩,୧୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି।
  •   ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ: ପୁରୀରେ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ ହେରିଟେଜ୍ ସେଣ୍ଟର', ଓଡ଼ିଶା AI ମିଶନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମ ମାର୍କେଟ୍ ଭଳି ୧୬ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
  •   ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା: ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ସରକାର 'ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ' ଓ 'ଐତିହ୍ୟର ଗୌରବ' ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବଜେଟକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବୋଲି କହୁଥିବାବେଳେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବୃହତ ବଜେଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

"ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୂରା ମେନୁ": ବଜେଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ
