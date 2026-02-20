"ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୂରା ମେନୁ": ବଜେଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

Odisha Budget 2026-27: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବଜେଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବଜେଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବଜେଟକୁ ସେ "ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୂରା ମେନୁ" (Full menu in an empty kitchen) ସହ ତୁଳନା କରି ଏକ ଶାଣିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବା ପରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟରେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତାଲିକାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଶୂନ୍ୟ।
ବଜେଟର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଏଥିରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି:
ସରକାର 'ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ' ଓ 'ଐତିହ୍ୟର ଗୌରବ' ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବଜେଟକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବୋଲି କହୁଥିବାବେଳେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବୃହତ ବଜେଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।