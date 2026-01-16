Advertisement
BJD: ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:30 PM IST

BJD: ଆଜି ପୁଣି ବିଜେଡି଼ରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନଳୀନି ପ୍ରଭା ଜେନାଙ୍କୁ  ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପ-ସଭାପତି ଗଣେଶ୍ବର ବରାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।  ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ -ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ସେହିପରି, ଗତକାଲି ନିକଟରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ।  ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସପେଣ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୪ରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ୍ ଚମ୍ପୁଆ ଆସନରୁ ସ୍ବାଧିନ ଭାବେ  ଓ ୨୦୨୪ରେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 

Narmada Behera

