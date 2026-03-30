Naveen Patnaik: କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି

Naveen Patnaik: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସାଂସଦ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ’ଣ କହିଲେ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇଥିଲେ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ କେତେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।"
ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ତାରିଖରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ତିବ୍ଦତକୁ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ CIA ଏଜେଣ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା କାରଣ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା ଯେ ଚୀନ ତିବ୍ଦତକୁ ଦଖଲ କରିବ। ଦଲାଇ ଲାମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଆମେରିକାର ଟଙ୍କା ଏବଂ CIA ସମର୍ଥନରେ ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେରିକା, CIA ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧରେ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଭାବରେ, ମୁଁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ସେ ଆଜି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତିରେ କରିଥିଲେ।"