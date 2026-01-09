"No PUC, No Fuel" ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateNo PUC, No Fuel ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ

ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (PUC) ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଘୋର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:22 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡିଚାଳକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଛନ୍ତି ନବୀନ ।

ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (PUC) ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଘୋର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ହଠାତ୍ "ପିୟୁସି ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ" ନିୟମ ଘୋଷଣା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସାରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର କୌଣସି ପ୍ରସାରଣ, କୌଣସି ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ସରକାର ଅନେକ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ, ଏହାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରିମାନା ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗତା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସୁଶାସନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏପରି ନୀତି ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ନୁହେଁ।

ନବୀନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, PUC ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଢାଯାଉ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଧିରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଯଥା ଜରିମାନା ଲାଗୁ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।

