Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3128161
Zee OdishaOdisha Stateପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ: ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ: ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

Naveen Patnaik: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:46 PM IST

Trending Photos

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (X) ଜରିଆରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର, ପେସାଦାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ନିରାପତ୍ତା ଏବେ ବିପଦରେ, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଜରୁରୀ।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇ, ଦୋହା ଏବଂ ମାନାମା ଭଳି ସହରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦୁବାଇ ଓ ଦୋହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଅତୀତରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଦେଶରୁ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ: ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
Middle East crisis
Middle East Crisis: ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି...କତାର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ
weather report
Weather Report: ହୋଲିରେ ହେବ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Summer guidelines
Summer Guidelines: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌..
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...