Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ JE,ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭାପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜେଇଇ(JE)। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ସୁବୁଦ୍ଧି। ବିଲ୍‌ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 02:14 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ,ଆଶୁତୋଷ ବଳିଆରସିଂଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୧.୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ନେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (MMSY) ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।

ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା (ISD) ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମାପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଜମା ଜବତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକାଦାର ମାପ ନେଇ ଟଙ୍କା ଛାଡିବା ପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବଦଳରେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।

କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଡାକି ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ବଳିଆରସିଂଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଦାଗୀ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ୧୬ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ନଂ.୦୭ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Narmada Behera

