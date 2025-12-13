Odisha News: ଅବହେଳିତ ପଞ୍ଚପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା:- ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କେବଳ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ।
Trending Photos
ଖୋର୍ଦ୍ଧା:- ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୃଭିବାସ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପାଇକ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ପାଇକବୀରଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୧୯୯୯ ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ୧୬ନଂ. ଜାତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗଡ଼ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ।
ALSO READ: PM Kisan Yojana 2025: ଏଣିକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ନୁହେଁ, ମିଳିବ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା!
ALSO READ: EPFO Pension: ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ବୟସରେ ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି EPSର ନିୟମ
ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପଞ୍ଚପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଡ଼ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ପୂର୍ବ ପଞ୍ଚ ପାଇକ ପୀଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ ଏକ ଗଡ଼ ଉପରେ ବଉଳମାଳା ପଥରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାର୍ବଲ ବିଛାଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କ ସହ ଗଡ଼ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଏ-ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ALSO READ: Shukra Shani Yog 2025: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବେ ଶୁକ୍ର-ଶନି;ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ
ALSO READ: କେତୁଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ,୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ୫ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ!ଚାକିରିଆ ହେବେ ଲାଭବାନ୍,କିଣିବେ ନୂଆ ଘର
ALSO READ: UIDAI: ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି ହୋଟେଲ୍ କି ଓୟୋ ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡି଼ବ ନାହିଁ ଏହିସବୁ...
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତି ଖୋଲାଆକାଶ ତଳେ ରହିଛି । ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଏ ଜାତି ପରିଚୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗବେଷକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିୟାରସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ପାଇକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ପାଇକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ୨୦୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୮ରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାର କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ।
ALSO READ: Today Horoscope: ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶନିବାର?
ALSO READ: Guru Prusty Death Update: ଯାତ୍ରା କମେଡିଆନ୍ ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ରହିଛି କି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ?ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ପଞ୍ଚପାଇକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପଞ୍ଚ ରତ୍ନ। ପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପାଇକ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ ଆବାହକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିଶୋଇ କୁହନ୍ତି, ପାଇକ ବୀରତ୍ବ, ଏ ଜାତିର ସ୍ବାଭିମାନର ପରିଚୟ, ଯେଉଁ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥୁଳ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି।