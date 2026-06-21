Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:31 PM IST
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଗମୟ ପରିବେଶ, CRPF ପରିସରରେ ଶତାଧିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
Yoga Day34 min ago
2
Jio Postpaid Plan2 hrs ago
3
Summer Camp2 hrs ago
4
President Murmus Birthday3 hrs ago
5
puri jagannath temple4:21 AM IST