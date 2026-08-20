ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ପରିଚାଳନାଗତ ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ରହିଛି ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ତାଳଦେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାମଖାନି, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ଘୋଘରପାଳିରେ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ପେସାଦାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା, ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିରେ, କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶକୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ସହିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏକ୍ସ.ଏଲ.ଆର.ଆଇ. ଭଳି ବୈଶ୍ୱିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଭି-ଲିଡ୍' ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲାଗି ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ, ସଂଗଠନ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟବଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ବୃତ୍ତିଗତ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ସମେତ, ଏହାର ନିରନ୍ତର ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ସଫଳତାର ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ଏପରି ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବ। ବିକାଶର ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବି. ୟୁ.ସି.ଇ.ଓ. ପୁରସ୍କାର, ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସାବାସ କାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପଦକ୍ଷେପ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ବାହାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ମିଶି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବ ପେସାଦାରମାନେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁଭବ ହାସଲ କରୁଥିବାବେଳେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ କରି ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।