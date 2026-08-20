Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋଇଲା ଖଣି: ପ୍ରତିଭାର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତିର ପଥେ ଶିକ୍ଷା, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:21 AM IST
ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
Image Credit: ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗଠନରେ ଫୋକସ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
2
3
4
5