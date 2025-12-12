Advertisement
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ୬ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି

ମୋଟ ୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:10 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ବିନ ସିଟି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନା କଟକ (UPD)ରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୟାନିଧି ନାୟକଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତେତେସ୍କୋଭ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ DCRB, CTC UPDରୁ ମହିଳା ଥାନା CTC UPDକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀପିକା ଦେବି ରାୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହେଡକ୍ୱାଟରରୁ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।  ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓମପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ୪୨ ମୌଜା ଥାନାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର CC & EO ଥାନାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ସିପି ଅଫିସରୁ ୪୨ ମୌଜା ଥାନା କଟକକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

