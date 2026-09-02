Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’ (Ideal Road Safety Town) ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:41 PM IST
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ, କାରଣ ଜାଣିଲା ହୋଇଯିବେ ଆଶ
2
3
4
5