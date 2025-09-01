ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନିୟମ: ଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପହଣ୍ଡି ଟିକଟ

ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଦୀପ, ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧନ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହଣୀ ଓ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପହଣ୍ଡି ଦାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଏହି ଟକଟ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦାତା ତଥା ଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଦାନ ଉପ ବିଭାଗ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଦୀପ, ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧନ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହଣୀ ଓ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପହଣ୍ଡି ଦାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଏହି ଟକଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ୧ ଲକ୍ଷ ରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଣିକି କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଥର ଦୀପ, ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧନ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହଣୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ୫ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୦ ଥର ଏପରି ସୁବିଧା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପହଣ୍ଡି ଟିକଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଟିକଟ ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ଦାତା ଓ ଦାତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
