New SOP For Apartment Registration: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁଗମ ଏବଂ ସମାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମାନକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (ମାଲିକାନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା) ଆଇନ, ୨୦୨୩, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିକାଶ) ଆଇନ, ୨୦୧୬ (RERA) ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ, ୧୯୦୮ ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ SOP ଅନୁଯାୟୀ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି; ପୂର୍ବ-RERA ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବିକ୍ରୟ, ପୂର୍ବ-RERA ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିକ୍ରୟ ନ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଟର ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। SOP ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ।
ରେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ପଞ୍ଜିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରେରା ପଞ୍ଜୀକରଣ (ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ), ଅକୁପେନ୍ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆବଣ୍ଟିତ ସଂଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଧାରା - 9 ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣାନାମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ଏସଓପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଉପ-ବିଭାଗ ଅଧିକାରକ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ। ମହିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି, ଆବଣ୍ଟିତ ସଂଘର ସପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ଡିଡ୍ ପାଇଁ ନାମମାତ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବ।