Add Zee Business As A Preferred Source
App

New SOP For Apartment Registration: ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂତନ SOP ଜାରି

New SOP For Apartment Registration: ପୂର୍ବ-RERA ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବିକ୍ରୟ, ପୂର୍ବ-RERA ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିକ୍ରୟ ନ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଟର ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। SOP ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:31 PM IST
New SOP For Apartment Registration: ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂତନ SOP ଜାରି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
New SOP For Apartment Registration: ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂତନ SOP
New SOP For Apartment Registration2 min ago
2
New SOP For Apartment Registration5 min ago
3
Top 10 News Headlines46 min ago
4
ODI World Cup 20271 hr ago
5
Mantra Muugdha1 hr ago